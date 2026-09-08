Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир вызвала посла США Билли Лонга после публикации в социальных сетях президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом 8 сентября сообщает телерадиокомпания RUV.

Посол США в Исландии был вызван в МИД после публикации Трампом фотографии, на которой территории Исландии, Канады, Гренландии и стран Центральной Америки окрашены в цвет флага Соединенных Штатов. Пост был размещен на личной странице президента в социальной сети Truth Social.

«Было четко заявлено, что данная публикация была совершенно неуместной», — прокомментировали в исландском ведомстве.

Исландия заявляла о желании вступить в ЕС на фоне угроз Дональда Трампа Гренландии, однако по итогам проведенного в августе референдума страна отказалась от переговоров о вступлении в ЕС.