Исследователи из Вашингтонского института провели опрос среди ученых, занимающихся искусственным интеллектом. Результаты работы показали, что 36% опрошенных уверены, что развитие ИИ может привести к катастрофическим последствиям в этом столетии, например, ядерной войне или сравнимой с ней по масштабам другой катастрофе. Работа исследовательской группы опубликована в репозитории препринтов arXiv.

Остальные 73% ученых уверены, что технологии искусственного интеллекта станут катализатором мировой промышленной революции, за которой неизбежно последуют социальные потрясения.

Кроме того, 74% исследователей ИИ считают, что частный сектор слишком сильно влияет на эту область науки, а 60% считают, что углеродный след от обучения больших моделей должен быть серьезной проблемой для исследователей. По их словам, развитие ИИ приводит к ухудшению экологической обстановки.

Сейчас препринт должен получить экспертную оценку, после которой может последовать публикация в рецензируемом научном журнале. (gazeta.ru)