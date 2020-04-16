Искусственный интеллект и рыба – зебра спасут от Covid-19: в Баку подвели итоги виртуального хакатона

В Азербайджане завершился Глобальный виртуальный хакатон (Global Virtual Hackathon), организованный Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Программой развития ООН и Центром акселерации SUP.VC.

Как сообщает #, победа и приз 5000 долларов достались команде из Польши «Crisis Heroes», второе место и 3000 долларов – у азербайджанской команды Javid-19, а «бронзу» проекта и 2000 долларов получат специалисты из команды Zebrafish (Бразилия).

Конкурс вызвал большой интерес на международном уровне – свыше 600 зарегистрированных заявок из 45 стран мира! Учитывая большое количество обращений и то, что представленные решения вызвали у жюри большой интерес, количество отобранных для финала идей было увеличено с 20 до 25.

Перед участниками виртуального хакатона была поставлена четкая и серьезная задача – объединить технологические решения в борьбе с пандемией Covid-19. И все это – в рамках призыва «Оставайся дома», который звучит сегодня повсеместно.

Идеи, отмеченные жюри тремя первыми местами, отличаются креативностью и высокой технологичностью. Так, команда из Польши представила виртуальную платформу, объединяющую людей и организации для помощи друг другу в период пандемии. Команда разработчиков из Азербайджана Javid-19 заострила свой фокус на поддержке малого и среднего бизнеса, представив проект, помогающий людям, оказавшимся в изоляции, приобретать товары и услуги с предоплатой и скидками посредством ваучеров.

Бразильские участники из команды Zebrafish сконцентрировались на разработке оборудования для быстрого тестирования на коронавирусные антигены с использованием крылатки (рыбы-зебры).

Все участники виртуального хакатона были сгруппированы в 25 команд.

В числе других решений, заслуживающих внимания, но оставшихся без оценки жюри, стоит отметить проект еще одной команды из Бразилии, предложившей на разработку интерактивную карту, которая показывает случаи заражения коронавирусной инфекцией в федеральном округе Бразилии и может использоваться для того, чтобы держать людей подальше от зон потенциального риска.

Специалисты из Норвегии представили средство обнаружения кашля при помощи глубоких нейронных сетей, а участники из Турции работали над мобильным роботом, который поможет медсестрам распределять лекарства и выполнять рутинные задачи, такие, как измерение артериального давления, температуры и уровня кислорода.

Британская команда «Kids Mask» предложила идею масок N95 для детей с возможностью повторного использования и распечатки на 3D-принтере, а представители Индии сосредоточилась на идее тестирования использования ультрафиолетовых лучей в виде ламп для дезинфекции офисов и домов.

Команда X-RAY из Греции представила приложение, которое обнаруживает коронавирус путем сканирования рентгеновских снимков грудной клетки, а украинские участники из команды Waternizer заявили об устройстве, которое способно быстро превратить воду в дезинфицирующее средство и при этом помещается в карман.

Весьма оригинальным оказалось и решение эстонских участников, разработавших простое в использовании средство обнаружения коронавируса на основе искусственного интеллекта, которое позволяет проверять возможность заражения, записывая голос человека и звуки кашля, используя всего-навсего… телефонный микрофон.

Ну, а самыми жизнерадостными участниками виртуального хакатона оказались представители Нигерии, предложившие миру развлекательно-образовательную и музыкальную онлайн-программу, которая будет действовать как источник вдохновения и мотивирования людей в период пандемии.