Интервью # с армянским блогером и активистом Ишханом Вердяном:

— Насколько нам известно в настоящее время вы проживаете в Стамбуле и работаете на фабрике. Как вы себя ощущаете в Турции?

— Для начала хочу сказать, что с Zerkalo.az у меня своя история. Помимо того, что издание является для меня топовым источником новостей из Азербайджана, именно «Зеркало» было той площадкой, с которой я начинал свою деятельность. Раньше я общался с армянами на армянском, но как только понял, что это не имеет никакого эффекта, я решил переключиться и на азербайджанскую аудиторию тоже, и сделал я это с помощью «Зеркала». Я стал писать комментарии под постами издания на Фейсбуке. Вследствие этого у меня начал завязываться конструктивный диалог с людьми, появились первые друзья азербайджанцы, и именно их внимание позволило мне быть услышанным в более широких кругах азербайджанского общества.

Теперь я отвечу на ваш вопрос. Совершенно верно, на данный момент я проживаю в Стамбуле. В Турции я оказался не по своему выбору, и остаюсь я в ней тоже не по своему выбору. Вам наверно известно, что в Армении на меня заведено уголовное дело по статьям “предательство”, “шпионаж”, “переход на сторону врага”, из-за чего путь на родину мне закрыт, но я ни капельки не жалею, что судьба кинула меня в эту страну.

Каждый день проживания в Стамбуле дает мне возможность открыть для себя что-то новое в контексте взаимоотношений армян с турками, и сделать это для меня не составляет особого труда, ибо здесь наша история не скрыта в каких-то научно-исследовательских институтах, а находится под открытым небом, на каждом шагу. В Турции живет большая армянская община, которая для своего комфортного проживания создала хорошую инфраструктуру в виде школ, церквей, газет, культурных центров, и мы с семьей с удовольствием пользуемся ею. А если учитывать, что Стамбул — современный развитой город и историческими памятниками всех эпох цивилизации, то лучшего места для проживания я не смог бы себе выбрать.

— Летом текущего года вы обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с целью получения азербайджанского гражданства и разрешения жить и работать в Ханкенди. Как сейчас обстоят дела с этим процессом?

-Да, действительно, я попросил у президента Азербайджана гражданство и возможность жить и работать в Ханкенди. именно этот мой шаг и спровоцировал заведение на меня уголовного дела. Я это сделал в качестве манифеста, политической акции, потому что на тот момент в медиа Армении активно эксплуатировался нарратив, да он и сейчас никуда не делся, мол армянам в Азербайджане жить — смертельно опасно, а получить азербайджанское гражданства для армянина — нечто уму непостижимое.

Я основывался на слова президента Ильхама Алиева о том, что права армян, получивших азербайджанское гражданство, будут защищены Конституцией Азербайджана, и решил на своем примере армянам показать, что это — действительно так, и бояться не нужно. Этот процесс напрямую связан с восстановлением конституционного порядка в Карабахе, и как только это произойдет, я уверен, моя просьба будет рассмотрена.

— Что вы думаете по поводу армяно-азербайджанского урегулирования? Возможно ли до конца текущего года подписание мирного договора между странами?

— Думаю, что нет каких-то очевидных препятствий на пути подписания мирного договора, и, при желании, это вполне достижимо до конца года. Все вопросы, которые якобы мешают нормализации отношений, по сути могут быть закрыты сами собой — как следствие мирного договора. Однако, по моему мнению, армяно-азербайджанский конфликт только косвенно касается армян и азербайджанцев, и всегда имел более широкий геополитический контекст. Решения, которые повлияют на судьбу взаимоотношений наших стран, принимаются вовсе не в наших столицах, и какое будет принято решение — большая загадка. Но с уверенностью можно сказать одно — народ Армении смертельно устал и хочет мира.