Иранский парламент потребовал приостановить проверки МАГАТЭ

Депутаты иранского парламента потребовали от правительства страны приостановить проверки МАГАТЭ в отношении ядерной деятельности в исламской республике.
Пресс-служба парламента страны сообщила, что к правительству обратились 240 депутатов нового парламента, попросив исполнительные власти приостановить выполнение Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.

«Парламент Ирана просит уважаемое правительство приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола и перевести в режим «оффлайн» проверки», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Там же названа и причина подобного обращения к властям: «В ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, направленную против Ирана».(РИА Новости)
| 2020-06-21T18:36:03+04:00 21 июня 2020, 19:20|12345 (Пока оценок нет)
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