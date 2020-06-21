Иранский парламент потребовал приостановить проверки МАГАТЭ

Депутаты иранского парламента потребовали от правительства страны приостановить проверки МАГАТЭ в отношении ядерной деятельности в исламской республике.
Пресс-служба парламента страны сообщила, что к правительству обратились 240 депутатов нового парламента, попросив исполнительные власти приостановить выполнение Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.
«Парламент Ирана просит уважаемое правительство приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола и перевести в режим «оффлайн» проверки», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Там же названа и причина подобного обращения к властям: «В ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, направленную против Ирана».(РИА Новости)