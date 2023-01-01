Иранский форвард футбольной команды «Порту» Мехди Тареми признан лучшим игроком Чемпионата Португалии и четвертым бомбардиром UEFA, передает ИРНА.

Как два бывшие сезона Тареми в нынешнем сезоне забил 18 голов и отдал 9 результативных передач в ходе 23 матчей. Звезда сборной Ирана по футболу также попал в список лучших бомбардиров в истории португальской команды «Порту» по версии португальского портала OJOGO. Он достиг символического рекорда в рейтинге лучших бомбардиров ФК «Порту».

Тареми считается четвертым лучшим форвардом UEFA, забив 37 голов в ходе 51 матча. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, норвежец Эрлинг Холанд и польский Роберт Левандовский стояли перед Тареми в этом рейтинге.