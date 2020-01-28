Иранские военные три дня скрывали от президента причины крушения украинского Boeing

Иранские военные три дня скрывали от аятоллы Али Хаменеи и президента Ирана Хасана Рухани тот факт, что украинский Boeing 737 был сбит, выяснила The New York Times. Узнав правду, Рухани потребовал раскрыть ее миру, пригрозив в ином случае уйти в отставку.

Руководители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уже через несколько минут после крушения украинского Boeing 737 знали, что самолет упал не из-за технических проблем, а был сбит. Как рассказали дипломаты, чиновники, а также высокопоставленные члены КСИР и люди, близкие к аятолле Али Хаменеи, первым об ошибке военных узнал глава Воздушно-космических сил КСИР Амир Али Хаджизаде, который передал информацию командующему КСИР Хоссейну Салами, главнокомандующему вооруженными силами Ирана Абдулрахиму Мусави и начальнику генштаба Мохаммаду Багери. КСИР, в отличие от других вооруженных сил, подчиняется не президенту, а верховному лидеру Ирана. Поэтому в армии узнали о произошедшем только от Хаджизаде.

Он посоветовал генералам не сообщать о случившемся рядовому составу, так как это могло подорвать их способность быстро реагировать на угрозы. Командующие создали секретный комитет для расследования произошедшего, а причастным к ракетной атаке на Boeing офицерам запретили с кем-либо разговаривать. И только проведя многочасовые допросы причастных и анализ доступных данных, они сообщили об ошибке Хаменеи. Однако Рухани они не проинформировали и тогда.

10 января, то есть на третий день после крушения, официальный представитель иранского правительства Али Рабии назвал версию о том, что самолет был сбит, «большой ложью». А через несколько часов военные на совещании сообщили президенту правду. (newsru.com)

