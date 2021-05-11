Иранские катера заставили корабли США сделать 30 выстрелов

Корабли Береговой охраны США 10 мая произвели десятки предупредительных выстрелов из-за маневров иранских кораблей в Ормузском проливе. Об этом рассказал журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.

«После соблюдения всех соответствующих и надлежащих процедур… корабль Malley Береговой охраны США произвел приблизительно 30 выстрелов из пулемета… после второго раунда предупредительных выстрелов, 13 быстроходных боевых катеров ВМС КСИР не выходили на связь», — заявил Кирби на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter ведомства.

Он также отметил, что иранские корабли произвели «непрофессиональные маневры» вблизи шести американских кораблей. (iz.ru)