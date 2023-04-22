«Наши волонтеры прошли сложные тренинги и полностью готовы к работе», — сообщила # Ирана Ахмедова, руководитель отдела человеческих ресурсов Baku City Circuit, рассказывая о финальной подготовке к гонке Гран При Азербайджана Формула-1.

Сегодня в бакинском бизнес-центре стартовали заключительные тренинги для волонтеров, задействованных в организации гонки.

Участникам тренингов были даны итоговые инструкции, финальные наставления и график действий для каждой волонтерской группы.

И.Ахмедова подчеркнула, что волонтеры составляют самую большую рабочую группу в проведении Гран При Азербайджана Формулы-1, и они вовлечены во все операционные работы.

В интервью # И.Ахмедова сообщила, что в этом году задействованы 1500 волонтеров, из которых свыше 100 — граждане иностранных государств. Это волонтеры из США, России, Италии, Турции и других стран.

Самым младшим волонтерам — 16 лет, самым старшим — 60 плюс.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоится 28-30 апреля.