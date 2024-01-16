Минобороны России заявило о готовности подписать «большой межгосударственный договор» с Тегераном. Об этом сообщило российское оборонное ведомство после телефонного разговора министров обороны двух стран – Сергея Шойгу и Мохаммада Аштиани.

По данным российской стороны, главы Минобороны обсудили военно-техническое сотрудничество и вопросы региональной безопасности. «Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга», – говорится в сообщении.

Иран – одна из немногих стран, продолжающих контакты с Москвой на фоне продолжающейся войны России против Украины. Страны Запада обвиняют Тегеран в поставках российской армии вооружений, которые используются для ударов по украинской территории. Россия и Иран все обвинения отвергают.

Вместе с тем Россия считается крупнейшим инвестором в иранскую экономику. По данным Минэкономики Ирана в прошлом году объем иностранных инвестиций составил более четырёх миллиардов долларов. Из них две трети пришлись на Россию. (svoboda.org)