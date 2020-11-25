Иран выплатит компенсации за сбитый украинский самолет по международным нормам

Власти Ирана в среду подтвердили готовность выплатить компенсации за сбитый украинский самолет, основываясь на международных нормах и стандартах. Об этом заявила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди.

«Дело рассматривается судебными органами, — цитирует агентство IRNA заявление вице-президента. — Мы несем ответственность перед семьями [пострадавших] в том, что касается гражданской ответственности и финансовой компенсации. В качестве критерия мы рассматриваем международные прецеденты и процедуры. Также признается принцип равенства для всех жертв вне зависимости от их гражданства. Это сугубо юридические вопросы, которые не следует политизировать».

28 октября заместитель главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд объявил, что Тегеран готов ускорить переговоры с Киевом по решению вопросов, связанных со сбитым в январе украинским самолетом. По словам дипломата, иранская правовая комиссия была готова в ходе предыдущих раундов переговоров начать диалог о выплатах компенсаций семьям погибших. Однако, добавил Бахарванд, украинская сторона пока не готова вести переговоры по этому вопросу.(ТАСС)