Авиакомпания Singapore Airlines предложила компенсацию пассажирам, которые получили травмы во время сильной турбулентности на рейсе SQ321 из Лондона в Сингапур 20 мая.

Компания предложила выплатить по 10 тысяч долларов тем, кто получил легкие травмы, и до 25 тысяч — получившим тяжелые ранения.

«Для тех, кто получил более серьезные травмы […] Мы пригласили их обсудить предложение о компенсации в соответствии с конкретными обстоятельствами, когда они будут чувствовать себя хорошо и готовы к этому», — говорится в сообщении авиакомпании.

В результате инцидента, который произошел в воздушном пространстве Мьянмы на высоте примерно 11 км, травмы получили десятки пассажиров, пожилой британец предположительно скончался от сердечного приступа.

На борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.