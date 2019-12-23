Иран ввел в эксплуатацию второй контур реактора на тяжелой воде в Араке

Церемония ввода в эксплуатацию второго контура реактора на тяжелой воде на атомном объекте в иранском Араке началась в понедельник. Трансляцию вела телерадиовещательная корпорация IRIB.

На церемонии присутствовал глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи. «Сегодня запускается второй контур реактора на тяжелой воде в Араке», — сказал он. По словам Салехи, «запуск этой части реактора имеет первостепенное значение».

Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заключенному в 2015 году Ираном с постоянной пятеркой Совета Безопасности (СБ) ООН и Германией, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран возобновит работы по обогащению урана и приостанавливает модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, поскольку участники СВПД не выполняют свои обязательства перед Ираном.(ТАСС)