Иран внес Пентагон в список террористических организаций

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон внесен в список террористических организаций. Об этом сообщает агентство Tansim.

В апреле 2019 года в стране был принят закон, в рамках которого Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было признано запрещенной организацией.

Сейчас же внесены поправки документ. Теперь в Иране в список террористов включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.

Ранее соответствующий законопроект одобрил Совет стражей конституции Ирана.(Газета.ру)

| 2020-01-13T16:31:12+00:00 13 января 2020, 19:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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