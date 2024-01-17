США повторно внесли йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) в список террористических организаций. Об этом заявила на специальном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

По ее словам, «несмотря на многочисленные предупреждения и дипломатические усилия атаки хуситов не прекратились». «В ответ на эти продолжающиеся и усиливающиеся атаки <…> США вносят движение «Ансар Аллах», более широко известное как хуситы, в перечень террористических организаций», — заявила чиновник.

«Меры приняты из-за продолжающихся атак поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море и Аденском заливе. Эти атаки представляют собой пример терроризма, нарушают международное законодательство, представляют серьезную угрозу жизни, мировой торговле и нарушают доставку гуманитарной помощи», — подчеркнула представитель администрации США. По ее словам, США своими действиями рассчитывают «оказать давление на хуситов», преследуя цель «деэскалации и изменения их поведения в лучшую сторону». «Если хуситы прекратят атаки, мы можем рассмотреть возможность исключения из перечня», — отметила она.

Представитель администрации подчеркнула, что решение «вступит в силу через 30 дней». Это, по ее словам, необходимо для налаживания механизмов доставки гуманитарной помощи в страну таким образом, чтобы от ограничений не страдало мирное население Йемена. В частности, из-под действия санкций будут выведены морские поставки в Йемен продовольствия, медикаментов и топлива. По словам чиновника, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустит пять генеральных лицензий, разрешающих такие поставки, транзакции, связанные с работой портов, аэропортов и средств телекоммуникации, а также переводы средств между частными лицами.