Иран в ЕАЭС: а нам оно нужно?

Спикер парламента Ирана Мухаммед Багер Галибаф совершил официальный визит в Москву, где провел ряд официальных встреч и передал письмо Али Хаменеи Владимиру Путину. Однако самым интересным и громким в этом визите стало заявление спикера парламента о том, что Иран станет членом ЕАЭС.

Это настоящая бомба, которая может поменять всю геополитическую, геоэкономическую окраску региона.

Комментируя # данное заявление иранского спикера, политолог Ильгар Велизаде сказал, что Галибаф представитель законодательной ветви власти, он не имеет отношения к практическому принятию каких-то решений, поэтому это заявление нельзя рассматривать серьезно.

«Однако в Иране скоро президентские выборы и, скорее всего, Галибаф будет кандидатом, а в случае победы на выборах он будет актуализировать этот вопрос. Поэтому все это вилами на воде. С другой стороны, это показатель того, в какой части иранского истеблишмента такая мысль существует», — сказал он.

По словам аналитика, если серьезно рассматривать ситуацию, то в реальности ЕАЭС – это плод интеграционных проектов в рамках СНГ, и уровень интеграции в ЕАЭС всего на уровень выше, чем интеграционные проекты СНГ.

«Иран даже не член СНГ, а для того, чтобы стать членом ЕАЭС, ему нужно подравнять свою законодательную базу, экономическую политику под нормы ЕАЭС. Кроме того, он должен перестроить свою стандартизацию под ЕАЭС. Это очень сложный процесс. Структура экономики Ирана не предполагает интеграцию в эту организацию, потому, что в СНГ и ЕАЭС существуют правила общего рынка, общего рынка труда, безвизовый режим, это все обуславливалось общим прошлым, доминирующим русским языком», — считает он.

Велизаде также добавил, что ему трудно представить иранских трудовых мигрантов в России.

«Готов ли Иран, его политики, предприниматели адаптироваться под ЕАЭС? Вот в чем вопрос. А с другой стороны, готовы ли все страны ЕАЭС впустить 80- миллионный Иран — чужеродное существо — на постсоветское интеграционное пространство. Галибаф может хотеть, что угодно, но реальное экономическое положение дел и логика говорят о невозможности данной интеграции», — сказал он.

Что касается того, если все-таки Иран серьезно намерен стать членом ЕАЭС, и станет им, то тут больше всего теряет Армения, а не Азербайджан, считает эксперт.

«Армения долгое время себя преподносила как «мост» между Ираном и Россией или между Ираном и ЕАЭС, то возникает вопрос, зачем этот «мост» нужен? Но реальным «мостом» будет Азербайджан, потому что основной грузопоток из Ирана в Россию и из России в Иран будет проходить через Азербайджан. Поэтому, с одной стороны, мы можем выиграть от членства Ирана в ЕАЭС», — сказал он.

По мнению аналитика, с политической точки зрения позиции интеграционного объединения ЕАЭС усилятся. Тегеран и Москва, будут всячески стараться, чтобы Азербайджан стал частью этого проекта, что на сегодня не особо в интересах страны.

«На сегодня мы даже не члены ВТО, но мы должны быть готовы к разному развитию событий, как политических, так и экономических. Все зависит от того, насколько это будет выгодно Азербайджану. Пока данный вопрос не стоит остро, и мы к этому дело относимся холодно. Нужно понимать, что если мы решим, когда-нибудь вступить в ЕАЭС, будет ли нам выгодно это с экономической точки зрения, так как возьмем на себя также набор геополитических рисков, и нашими основными партнерами станут такие страны как Россия и Иран. А нам оно нужно?», — резюмировал он.