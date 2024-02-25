Иранские власти раскритиковали в воскресенье недавнюю очередную волну ударов США и Великобритании по позициям мятежников-хуситов в Йемене, сообщает агентство EFE.

«Эти атаки показывают, что США и Великобритания стремятся к эскалации кризиса в регионе, расширению масштабов боевых действий и к росту нестабильности», — заявил представитель МИД Ирана Насе Канаани. По его мнению, такие удары не принесут Вашингтону существенного успеха.

Кроме того, по мнению Тег Иранские власти раскритиковали в воскресенье недавнюю очередную волну ударов США и Великобритании по позициям мятежников-хуситов в Йемене ерана, удары по хуситам — это показатель поддержки со стороны США действий Израиля в секторе Газа, которые иранская сторона квалифицирует как «военные преступления и геноцид».