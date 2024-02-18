На протяжении 13 последних дней проиранские группировки в Ираке и Сирии не нанесли ни одного удара по американским военным базам в регионе. «Катаиб Хизбалла» оставила без ответа даже «ликвидацию» своего командира в центре Багдада. Источники The Washington Post объясняют эту новую «сдержанность» проиранских боевиков интенсивным давлением со стороны высшего руководства Ирана.

Газета сообщает со слов осведомленных источников в Ливане и Ираке, что «месседж» американских ударов на территории Ирака, Сирии и Йемена возымел эффект — иранские лидеры поняли, что атаки на американские объекты «не служат интересам Ирана» и убедили своих “прокси” в регионе впредь воздерживаться от действий, способных навлечь на Тегеран угрозу прямой военной конфронтации с США. Публично заявляя о «готовности к отражению любой угрозы», по каналам тайной дипломатии Иран давит на “Хизбаллу” и другие шиитские группировки, предостерегая их от эскалации конфликта.

Источник в правительстве Ирака сообщил американским журналистам, что «Катаиб Хизбалла» сделала заявление о прекращении нападений на американские объекты по настоятельному требованию Ирана, сама шиитская организация была «отнюдь не рада» выступать с таким смиренным заявлением.

Республиканцы обвиняли Байдена в «слабости» ответа на атаку дрона по базе «Башня 22», в результате которого были убиты и ранены американские солдаты. Вашингтон воздержался от ударов по территории Ирана, ограничившись уничтожением инфраструктуры «форпостов КСИР» в Ираке, Сирии и Йемене и показательной «точечной ликвидацией» в Багдаде.

При этом в Израиле отмечали дальний стратегический прицел американской «операции возмездия»: атаки были направлены против стратегических объектов заграничной инфраструктуры иранского КСИР: уничтожались логистические узлы, через которые идет переброска иранского оружия в Сирию, Ирак, Ливан и Йемен.

По данным The Washington Post, это возымело нужный эффект, в том числе и применительно к ситуации на северных границах Израиля: во время последнего визита в Ливан иранские эмиссары предостерегали «Хизбаллу» от развязывания войны с Израилем. Как подытожил смысл встреч член «Хизбаллы», «мы не намерены давать Нетанияху предлог для развязывания большой войны в Ливане или где-либо еще». (israelinfo.co.il)