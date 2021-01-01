Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США

Иран просит СБ ООН и международное сообщество призвать США прекратить дестабилизирующие шаги в Персидском заливе, говорится в письме временного поверенного в делах ИРИ при ООН Эшага аль-Хабиба.
«Военный авантюризм США в Персидском заливе и Оманском море (Аравийском море — ред.) усилился, особенно в последние недели. Помимо отправки в этот регион передового и высокотехнологичного оружия за последние несколько недель, Соединенные Штаты совершили ряд провокационных военных действий», — пишет автор письма, которое распространило постпредство Ирана при ООН.
По его словам, к таким провокационным действиям относятся полеты в последние дни стратегических бомбардировщиков США над Персидским заливом.(РИА Новости)
| 2021-01-01T10:12:06+04:00 1 января 2021, 10:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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