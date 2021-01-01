Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США

«Военный авантюризм США в Персидском заливе и Оманском море (Аравийском море — ред.) усилился, особенно в последние недели. Помимо отправки в этот регион передового и высокотехнологичного оружия за последние несколько недель, Соединенные Штаты совершили ряд провокационных военных действий», — пишет автор письма, которое распространило постпредство Ирана при ООН.