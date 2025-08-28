Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венгрии и Китаю с призывом повлиять на Россию, чтобы она остановила боевые действия. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на удар ВС РФ по территории республики, в том числе Киеву.

«Мы ожидаем реакции Китая на происходящее. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакцию Венгрии», — написал Зеленский.

Он также призвал к реакции тех, «кто призвал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции». По его словам, пришло время ввести «жесткие санкции» против России.

«Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны», — утверждает Зеленский.