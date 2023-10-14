Ливанская группировка «Хезболла» может встать на сторону ХАМАС в войне с Израилем, тогда конфликт распространится на другие части Ближнего Востока. Об этом заявил глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян после переговоров с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой, трансляцию вело IRNA.

По словам министра, «Хезболла» учла все возможные сценарии развития конфликта, Израилю и его сторонникам необходимо «остановить преступления против гражданского населения в Газе, потому что через несколько часов может быть слишком поздно».

«Любой шаг сопротивления [«Хезболлы»] вызовет огромное землетрясение в сионистском образовании», — сказал иранский министр (цитата по Tmes of Israel).

Лидеры сопротивления сплочены, «рука каждого держит спусковой крючок, в случае промедления мирового сообщества, ответные меры будут приняты в соответствующее время», резюмировал Абдоллахиян, передает РБК.

Иран в числе немногих стран выразил твердую поддержку нападению палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

В ходе своей поездки Абдоллахиян также встретился с представителями Ирака, Ливана и Сирии. Он предупреждал ранее, что Израиль не может подвергнуть Газу полной осаде, «бомбить гражданских лиц, совершать военные преступления и не ожидать никакой реакции на эти преступления». Министр рассказал о поступающих в Тегеран вопросах, будет ли открыт «новый фронт в регионе», по его словам, власти Ирана отвечают, что это будет зависеть от израильский действий в секторе Газа.