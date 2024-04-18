Иран предупредил Израиль, что он может пересмотреть свою ядерную позицию, если его атомные объекты окажутся под угрозой. Об этом сообщает The Financial Times.

Предупреждение стоит на повестке дня на фоне объявления санкций со стороны США и Британии в отношении иранской программы беспилотников.

«Пересмотр ядерной доктрины и политики Исламской республики Иран вполне вероятен и мыслим, если фальшивый сионистский режим будет угрожать атакой на ядерные центры нашей страны», – отметил генерал-майор Ахмад Хак Талаб, ответственный за безопасность ядерных объектов Ирана.