Иран приговорил двоих ЛГБТ-активистов к смертной казни за пропаганду гомосексуализма. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на курдских правозащитников.

Отмечается, что речь идет о 31-летней Захре Седики Хамедани (Сара) из Накаде и 24-летнем Эльхаме Чубдаре из Урмии. Суд в этом городе обвинил их в «нечестии на Земле» из-за пропаганды гомосексуализма. Отмечается, что Хамедани была лишена права на адвоката после задержания, а сотрудники иранских спецслужб с самого начала угрожали ей казнью и лишением родительских прав (у приговоренной двое детей).

После Исламской революции 1979 года в Иране всего казнили от 4000 до 6000 геев и лесбиянок.