В Тегеране представили модифицированный ударный беспилотник Shahed-238. представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, какую опасность может представлять этот дрон.

В эфире телемарафона он заявил, что новый «шахед» является более сложной для обнаружения целью из-за ряда своих особенностей. Согласно публичной информации, БПЛА имеет реактивный двигатель, а также «различное радиолокационное наведение».

Игнат выделил и цветовую окраску Shahed-238, которая позволяет ему быть менее заметным визуально в небе.

«Этот «Шахед» очень реактивный, он окрашен в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения», — пояснил представитель.

Пока нет информации о получении Россией этих обновленных БПЛА от Ирана, но «опыт такой у этих государств есть». Игнат добавил, что оккупанты постоянно меняют тактику применения ударных беспилотников во время своих воздушных атак по территории Украины.

В частности, если раньше россияне запускали «Шахеды» чаще в дневное время, то позже начали это делать именно в темное время суток, надеясь, что это затруднит визуальное обнаружение дронов нашими защитниками.