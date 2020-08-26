Иран предоставит МАГАТЭ доступ на два спорных объекта

Иран согласился предоставить доступ инспекторов МАГАТЭ на два спорных объекта, даты согласованы, говорится в совместном заявлении Тегерана и агентства.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник прибыл с первым визитом в Тегеран, где провел встречи с вице-президентом и главой Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи, а также министром иностранных дел ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом.

В заявлении отмечается, что по итогам интенсивных двусторонних консультаций Иран и МАГАТЭ достигли соглашения по этому вопросу «в духе доброй воли».

«В этой связи Иран добровольно предоставляет МАГАТЭ доступ на два объекта, указанных МАГАТЭ, и оказывает содействие МАГАТЭ в осуществлении проверочной деятельности для разрешения этих вопросов. Даты для доступа МАГАТЭ и проверочной деятельности согласованы», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

В совместном заявлении Тегерана и агентства отмечается, что у МАГАТЭ больше нет вопросов к Ирану и дальнейших запросов на предоставление доступа к другим объектам.