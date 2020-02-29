Иран предложил Турции обсудить ситуацию в Идлибе без России

Президент Ирана Хасан Рoухани в ходе телефонной беседы турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб без участия России.

Об этом сообщили в управлении по связям администрации турецкого президента, передает агентство Anadolu.

Рoухани высказал мнение, что турецкая, иранская и сирийская стороны на совместной встрече смогут уладить разногласия. В частности, это касается вопросов территориального единства Сирии, уничтожения террористов, обеспечения безопасности мирных жителей и урегулирования кризиса в Идлибе.

При этом иранский лидер отметил, что сотрудничество Турции, Ирана и России по астанинскому процессу также имеет важное значение, и выразил готовность Тегерана к переговорам.

| 2020-03-01T00:02:22+00:00 1 марта 2020, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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