Иран предложил Турции обсудить ситуацию в Идлибе без России

Президент Ирана Хасан Рoухани в ходе телефонной беседы турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб без участия России.

Об этом сообщили в управлении по связям администрации турецкого президента, передает агентство Anadolu.

Рoухани высказал мнение, что турецкая, иранская и сирийская стороны на совместной встрече смогут уладить разногласия. В частности, это касается вопросов территориального единства Сирии, уничтожения террористов, обеспечения безопасности мирных жителей и урегулирования кризиса в Идлибе.

При этом иранский лидер отметил, что сотрудничество Турции, Ирана и России по астанинскому процессу также имеет важное значение, и выразил готовность Тегерана к переговорам.