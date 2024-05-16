Лидеры ЕС на саммите 27-28 июня могут обсудить ситуацию в Грузии на фоне принятия проектом закона об иноагентах.

Как передает # cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

Он пояснил, что во вторник 21 мая на заседании Совета ЕС по общим делам министры стран союза будут обсуждать повестку предстоящего июньского саммита, на который может быть вынесена ситуация в Грузии на фоне последних событий.

«Вопросы внешней политики на саммите будут включать ситуацию на Ближнем Востоке. Возможно обсудят ситуацию в Грузии. В любом случае повестка станет предметом обсуждений в ближайшие недели», — пояснил он.