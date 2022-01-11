Иран снова открывает сухопутные границы с соседними странами, в том числе с Азербайджаном.

Как передает тегеранское бюро АПА, об этом сообщил министр внутренних дел Ирана Ахмед Вахиди.

А.Вахиди отметил, что границы, которые были закрыты 15 дней назад из-за омикрон-штамма коронавируса, снова открыты, и граждане соседних стран могут посетить Иран сухопутным путем.

По его словам, чтобы посетить Иран, приезжающим следует сдать ПЦР-тест.

А. Вахиди подчеркнул, что для тех стран в которых эпидемиологическая ситуация взята под контроль возобновлено также пассажирское авиасообщение. Однако из некоторых европейских стран, в том числе Великобритания и Франции, полеты в Иран запрещены.

Отметим, что Иран закрыл границы с 25 декабря 2021 года из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.