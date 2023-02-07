Тегеран отвергает утверждения газеты The Wall Street Journal по поводу совместного строительства Ираном и РФ завода по производству дронов. Об этом заявил во вторник официальный представитель иранского МИД Насер Канани.

«Экспортеры оружия и подстрекатели войн стремятся оправдать свои односторонние действия и просчеты в замысле войны путем фальсификации новостей, — ответил он на просьбу агентства Mehr прокомментировать сообщение газеты. — Это фейковая новость. К сожалению, страны, являющиеся крупнейшими поставщиками оружия и техники одной из сторон конфликта, пытаются ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фейковые новости. Исламская Республика Иран не занимает ни одну из сторон в конфликте (на Украине — прим. ТАСС) и даже не планирует этого. Ее цель состоит в том, чтобы добиться политического решения конфликта».

The Wall Street Journal ранее сообщила о состоявшейся отправке иранской делегации в РФ для оценки возможностей строительства завода, способного производить 6 тыс. беспилотников, разработанных Ираном для использования Россией в конфликте на Украине, указывает Mehr. (ТАСС)