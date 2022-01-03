Тегеран официально не признает нынешние власти Афганистана, представленные движением «Талибан», пока не будет сформировано инклюзивное правительство, заявил посол Ирана в Кабуле Бахадур Аминян.

«Если какая-то группа приходит к власти и состоит из представителей одной этнической группы, а все другие этнические группы не входят в состав правительства, мы это не принимаем, и, следовательно, доброжелательно призываем руководителей «Талибана» сформировать инклюзивное правительство», — сказал посол в интервью афганскому телеканалу Tolo News.

Также он отметил, что Тегеран может убедить другие страны признать афганское правительство, если талибы проведут реформы в структуре правительства. В свою очередь, представитель движения Инамулла Самангани заявил, как передает канал, что высказывания посла являются попыткой вмешательства во внутренние дела Афганистана.