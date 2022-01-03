Тегеран официально не признает нынешние власти Афганистана, представленные движением «Талибан», пока не будет сформировано инклюзивное правительство, заявил посол Ирана в Кабуле Бахадур Аминян.

«Если какая-то группа приходит к власти и состоит из представителей одной этнической группы, а все другие этнические группы не входят в состав правительства, мы это не принимаем, и, следовательно, доброжелательно призываем руководителей «Талибана» сформировать инклюзивное правительство», — сказал посол в интервью афганскому телеканалу Tolo News.

Также он отметил, что Тегеран может убедить другие страны признать афганское правительство, если талибы проведут реформы в структуре правительства. В свою очередь, представитель движения Инамулла Самангани заявил, как передает канал, что высказывания посла являются попыткой вмешательства во внутренние дела Афганистана.

«У каждой страны свое собственное определение инклюзивного правительства, основанное на национальных интересах», — подчеркнул он.(РИА Новости)
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Автор: Редакция | Дата: 2022/01/03, 14:03 | Рубрика: Мир

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