Иран не намерен выходить из СВПД

«Что касается СВПД, мы считаем себя участником этой договоренности и считаем, что у нас есть обязательства по данной договоренности… Эти пять шагов, которые мы предприняли, мы всегда говорили, что они являются обратимыми. Мы пока по отношению к СВПД, и по соглашению о гарантиях, а также к договору ДНЯО являемся приверженными. И пока не собираемся выходить из СВПД » — сказал он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».(РИА Новости)