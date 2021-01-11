Иран направил запрос Интерполу на аресты по делу об убийстве физика

Иран направил запрос Интерполу на арест четырех человек в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщило в понедельник агентство ISNA со ссылкой на власти.
«Интерполу передан запрос на выдачу «красного уведомления» на четырех человек, ответственных за убийство Фахризаде», — сказал официальный представитель полиции страны Мехди Хаджиан.
Фахризаде погиб в результате покушения неподалеку от Тегерана 27 ноября 2020 года, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при минобороны Ирана и занимал должность замглавы военного ведомства.(РИА Новости)
| 2021-01-11T14:59:52+04:00 11 января 2021, 17:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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