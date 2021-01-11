Иран направил запрос Интерполу на аресты по делу об убийстве физика

«Интерполу передан запрос на выдачу «красного уведомления» на четырех человек, ответственных за убийство Фахризаде», — сказал официальный представитель полиции страны Мехди Хаджиан.

Фахризаде погиб в результате покушения неподалеку от Тегерана 27 ноября 2020 года, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при минобороны Ирана и занимал должность замглавы военного ведомства.(РИА Новости)