Международная группа прокуроров будет расследовать дело о посадке в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью агентству РАР.

Польша возбудила уголовное дело по факту посадки самолета на основании того, что лайнер принадлежит зарегистрированной в стране дочерней компании лоукостера Ryanair.

По словам Рау в упоминаемую группу войдут прокуроры государств, граждане которых были пассажирами севшего в белорусской столице лайнера. Среди пассажиров были в том числе граждане Польши, Литвы, Греции.

Произошедшее с самолетом польский дипломат назвал «актом государственного терроризма».

«В результате действий Беларуси произошло нарушение международных правил авиаперевозок. В этом вопросе в ближайшее время мы можем ожидать турбулентности над Европой», — сказал Рау.

Кроме того, он призвал усилить комплексные экономические санкции в отношении Беларуси.