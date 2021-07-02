В третьем номере научного журнала «Вестник Московского Университета. Серия 10. Журналистика» вышла статья «Интерпретация армяно-азербайджанской войны в российских СМИ» (https://vestnik.journ.msu.ru/upload/iblock/a82/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf). Как передает #, автором статьи является старший преподаватель РУДН, кандидат филологических наук Анар Мовсум оглу Гасанов.

Стоит отметить, что эта первая научная статья в области медиа и массовой коммуникации, посвященная армяно-азербайджанской войне 2020 года.

Статья Гасанова построена на основе анализа освещения военной операции Азербайджана «Железный кулак» в сентябре–ноябре 2020 г. в российских СМИ. Автор для выявления особенностей интерпретации этой темы исследовал российские СМИ в контексте теории формирования атрибутивной повестки дня (прайминг) и фрейминга, а также факторов, которые оказывают прямое и косвенное влияние на трактовку действительности в СМИ.

По мнению автора, деятельность СМИ, связанная с формированием атрибутивной повестки дня и фрейминга, характеризуется применением нерационального подхода к объяснению действительности.

Сравнивая трактовку событий в исследуемых СМИ, автор пришел к выводу, что «Российская газета» воздерживалась от оценочных суждений в адрес воюющих сторон, тогда как «Новая газета» старалась развить в читателе интерес к армяно-азербайджанской войне, предоставляя свою площадку экспертам и журналистам, занимающим критическую позицию по отношению к внешней политике власти. Анализ текстов показывает, что частые ссылки независимого издания на жителей – героев репортажей дали явное преимущество одной из сторон в презентации политических взглядов.

Гасанов в статье делает вывод, что издания использовали разные варианты презентации действительности. «Российская газета» была более склонна к фрагментарному освещению событий, а «Новая газета» старалась соблюдать синхронность публикаций военным действиям, опираясь на мнение специальных корреспондентов, независимых экспертов и ученых.

Автор считает, что важной особенностью армяно-азербайджанской повестки дня в «Российской газете» стало ее дистанцирование от оценочных суждений воюющих сторон. Основную часть материалов об армяно-азербайджанской войне в «Российской газете» составляли выступления, инициативы, заявления официальных органов России, которые задавали тон в формировании повестки дня.

Так возникала «официозная» интерпретация политического процесса на уровне отбора событий, которые соответствовали позиции России в конфликте. «Новая газета» же предоставляла площадку критикам внешней политики власти из числа экспертов и журналистов. Издание фокусировало внимание на трагических последствиях войны, делая их значимыми, призывая стороны к миру. Тем не менее, искажения наблюдались и здесь – прежде всего за счет публикаций с мест боевых действий, где ссылки на жителей – героев репортажей давали явное преимущество в презентации политических взглядов одной из сторон.

Мина Гусейн, специально для #