Интерпол не станет исключать Россию из организации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление международной полицейской организации.

«Интерпол должен поддерживать сотрудничество по линии полицейских служб и оставлять открытыми каналы коммуникации в соответствии с уставными положениями организации. Мандат Интерпола не предусматривает принятие санкций или каких-либо мер наказания, равно как приостановление членства или исключение страны из организации», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что «отныне московское бюро Интерпола не сможет напрямую запрашивать страны-участницы». «Его запросы должны подаваться в Генеральный секретариат Интерпола для проверки их соответствия с правилами организации», — указывается в заявлении.