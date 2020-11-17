Интерес проявленный США и Францией к роли Турции вокруг карабахского конфликта удивил Лаврова

Странно слышать заявление госдепа США о необходимости информировать их о деталях соглашения по Карабаху, подробности были сообщены по дипканалам, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг карабахского конфликта.

«Мне странно было это слышать… Если честно, я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумений», — сказал он журналистам.

Лавров заверил, что американская сторона была проинформирована обо всем на уровне заместителя госсекретаря с учетом того, что сам госсекретарь Майк Помпео сейчас находится в долгосрочной зарубежной поездке.

Кроме того, Россия с самого начала тесно работала с сопредседателями в Минской группе, в число которых входят США, сказал министр.

По его словам, за последние десять дней тему Карабаха «подробнейшим образом» дважды обсуждали президенты России и Франции, сам Лавров около часа говорил об этом со своим французским коллегой. (РИА Новости)