Интеграция с Е(АЭ)С …

Одной из самых обсуждаемых тем последнего времени являются заявления президента Азербайджана по отношениям с ЕС. В интервью местным телеканалам президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан предпринял все необходимые шаги в рамках евроинтеграции, дальнейшие шаги будут безрезультатными.

«Надо понимать, что мы понимаем под словом евроинтеграция. Я считаю, что мы предприняли свои шаги в направлении евроинтеграции, в дальнейших шагах нет необходимости, и они будут безрезультатными»,- сказал Алиев в интервью 4 крупным телеканалам страны, посвященном итогам 2019 года.

В качестве примера он привел тот факт, что Азербайджан является членом ОБСЕ, Совета Европы и др. евроструктур. «Если же мы говорим про евроинтеграцию в контексте членства в Европейском союзе, то это невозможно», — сказал президент.

Параллельно этим заявлениям президента, в последнее время наблюдается сближение Баку и Москвы. За текущий год Ильхам Алиев несколько раз виделся с Владимиром Путиным. Также нужно отметить и визит вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москву.

Как отмечают некоторые эксперты, Азербайджан начал постепенно присматриваться к ЕАЭС. Комментируя создавшуюся ситуацию # политолог Эльхан Шахиноглу, сказал, что в последнее время в экспертном сообществе все чаще начали обсуждать возможность вступления страны в ЕАЭС.

«Это экономическая организация и это возможно, просто я не совсем понимаю, как Азербайджан и Армения, конфликтующие страны будут сотрудничать в рамках единого экономического союза. Правда, тут можно сказать, что и Азербайджан и Армения являются членами СНГ, но это аморфная организация, а ЕАЭС ставит цели усиления интеграции стран. Чувствуется Россия и ее руководство, а именно Владимир Путин, намерена привлечь Азербайджан в эту организацию. Неслучайно, что на саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге, Азербайджан, не будучи членом этой организации, был приглашен», — отметил эксперт.

Правда, Шахиноглу считает, что пока не будет урегулирован карабахский конфликт, Азербайджан не может стать членом ЕАЭС и ОДКБ.

«Членство в этой организации будет ставить вопросы о сотрудничестве с Арменией. Но тут возможен следующий нюанс: Россия вынудит Армению принять поэтапный план урегулирования карабахского конфликта, и Ереван начнет постепенно освобождать оккупированные территории, то тогда вопрос встанет более серьезно и тогда уже можно будет рассмотреть планы возможного вхождения в эти организации. Но сейчас, на мой взгляд, это невозможно. А участие на саммите этой организации считаю нормальным фактом», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос об экономической выгоде от вступления в эту организацию, аналитик сказал, что это должно быть серьезно обсуждено среди общества.

«Если кто-то в стране думает, что мы должны вступить в ЕАЭС, то мы должны обсудить все плюсы и минусы этой интеграции. Не будет ли это мешать интеграции в Европу? Например, я не думаю, что это может помешать нашему сотрудничеству с ЕС, так как и Армения является членом ЕАЭС, но при этом имеет двухсторонние соглашения с ЕС. Мы все равно не ставим перед собой цели становиться членами ЕС, да у нас есть огромный товарооборот, но членство в ЕАЭС не будет мешать этому», — сказал он.

Эксперт также добавил, что даже сама Россия недовольна работой ЕАЭС. Министр экономики России Максим Орешкин, будучи в Баку, заявил, что «товарооборот между странами ЕАЭС не растет, а с Азербайджаном вырос на 30%».

«Значит эффективность этой организации под вопросом. Мы должны обдумать все аспекты интеграции в ЕАЭС, мы и без этой интеграции увеличиваем товарооборот с Россией. В таком случае, нужна ли нам эта интеграция?», — резюмировал он.