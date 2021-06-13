Как заявил изданию Блэйк Холл, руководитель компании ID.me, занимающейся предотвращением мошенничества, средства похищались с помощью фальшивых заявлений на пособия по безработице. По данным Insider, для того чтобы получать пособия, злоумышленники зачастую воруют чужие личные данные, с помощью которых через посредников снимают деньги в банкомате, а затем переправляют за рубеж.

Глава компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков утверждает, что из США вывели по меньшей мере 70 процентов похищенных средств. При этом, по его словам, преступные группы, причастные к хищениям, «определенно действуют при поддержке правительства». Свое предположение эксперт ничем не обосновал.