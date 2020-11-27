Информационная война продолжается: «террористы» превращаются в «переселенцев»

Война вроде бы закончилась, но на фантазии армянских и проармянских «фейкометов» это не особо сказалось. Новая тема – Турция готовится к заселению освобожденных районов вокруг и в южной части Нагорного Карабаха выходцами из Сирии – тамошними туркоманами.

Во время войны проармянская пропаганда использовала именно эту категорию людей для выдумки про «сотни наемников-террористов, воюющих за Азербайджан», и теперь вот тоже решила далеко не ходить – террористы в их головах превращаются в переселенцев, чтобы «коварным образом изменить демографическую ситуацию в регионе».

При этом о роли Азербайджана во всем этом как-то вообще не говорится – будто это и не наши районы вовсе, будто нет в стране сотен тысяч беженцев, которым через какое-то время можно будет, наконец, переселиться туда, в родные места.

А ведь, если просто задуматься, то зачем вообще сирийским туркоманам переселяться в Азербайджан? У них есть своя родина, на которой они живут веками, это земля, где покоятся их предки.

Тем более, что у ныне освобожденных территорий есть истинные хозяева – граждане Азербайджана, которые пока находятся в городках беженцев и ждут, когда там наведут полный порядок, чтобы вернуться туда и жить.

Но фейкеров такие мелочи, похоже, не волнуют, они и в войну врали о сражающихся в Карабахе туркоманах, не представляя убедительных доказательств – и ничего, никаких последствий не испытали, как будто так и надо.

Получается, ничего не изменилось, и теперь уже новые фейки начнут тиражироваться беспрепятственно, в том числе через известные мировые СМИ? Что нужно предпринять сейчас, чтобы дискредитировать этих горе-фантазеров в глазах мировой общественности?

Эти моменты прокомментировал # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Конечно, новые реалии приводят к появлению новых фейков, и этому не надо удивляться. Я думаю, что по мере изменения геополитической ситуации в нашем регионе, будут появляться всё новые фейки. Это традиционное занятие армянской пропаганды. Там очень много людей этим занимается. Это их хлеб, и вот таким образом они его зарабатывают. И это, конечно, проявление глубоких психологических проблем армянства.

Что же касается реальной отдачи от этих фейков, можно сказать, она нулевая. Всем этим придумкам место на свалке истории, так же как и вот этой новейшей лжи о «переселенцах». В том же мусорном ведре, где уже находятся октябрьские россказни относительно «боевиков, воевавших в долине Аракса».

Надо сказать, что все эти фейки недолговечны, и потому и эффект от них соответствующий. Если на сей раз их пропагандистская машина придумала попудрить мозги новой сказкой каким-то категориям населения в самой Армении, то это их внутренняя проблема. Ну, они могут обмануть еще пару дипломатов, из тех, что склонны доверять армянам. И всё, это максимум, на который они могут рассчитывать.

Я думаю, сама реальная жизнь расставит всё по своим местам. А реалии заключаются в том, что азербайджанские вынужденные переселенцы будут возвращаться и селиться на своих землях. Естественно, этот процесс будет сопровождаться широкой информационной кампанией, в СМИ будет активно освещаться этот процесс. В отличие от армян, которые в 90-е заселяли оккупированные азербайджанские территории и старались делать это втихомолку, мы будем приглашать иностранных журналистов, международную общественность – и все будут прекрасно знать, что происходит на самом деле.

У западных журналистов будет возможность задавать вопросы непосредственно самим возвращающимся беженцам, временно перемещенным лицам. Они сами увидят, где тем придется жить по истечении десятилетий вынужденного отсутствия, и как именно им помогает обустроиться государство. В принципе, опыт такой уже есть – на примере села Джоджуг Мерджанлы. Этот населенный пункт в прифронтовой зоне последние несколько лет был в центре внимания.

Что касается больных идей и всего того идиотизма, который не заканчивается (хотя, казалось бы, война должна была немного остудить головы этих авторов), фейк-фабрики по производству мифов в Армении являются, по всей видимости, частью бытия. Возможно, пара ангажированных ведущих на российских телеканалах подхватят эту тему о «сирийских переселенцах». Но делать из этого трагедию не стоит – это их проблемы.

А в целом, конечно, Азербайджану следовало бы заняться российским общественным мнением. В каком ключе? Дело в том, что в последние недели было очень много оскорбительных заявлений, выступлений различных тамошних ньюсмейкеров в адрес Азербайджана, и абсолютно точно, что этот вопрос нужно поднимать на государственном уровне. Потому что, если и дальше там будут появляться всякие горе-публицисты и молоть чепуху, в том числе с подачи армянского агитпропа, то это негативным образом отразится на гуманитарном фоне российско-азербайджанского сотрудничества, особенно в нынешний очень важный период.

Поэтому я думаю, что для локализации всех этих фейков где-то на территории армянских СМИ и их нераспространения на более широкую аудиторию, нужно работать официально, на государственном уровне, чтобы мы не видели эту ложь, повторяющейся на медийных площадках как России, так и самых разных стран мира.