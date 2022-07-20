Уровень инфляции в Канаде в июне вырос до 8,1%, что является самым высоким показателем с января 1983 года. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете Бюро статистики Канады.

Таким образом, июньский показатель инфляции оказался на 0,4 п.п. выше майского.

«Ускорение параметра инфляции в июне произошло в основном за счет более высоких цен на бензин», — указали специалисты ведомства.

По данным бюро, цены на бензин в Канаде выросли на 54,6% в годовом исчислении.

Индекс потребительских цен в среднем (без учета топлива) увеличился в июне на 6,5%.