Житель Индонезии перепутал торжественные церемонии, одновременно проходившие в одной деревне, и чуть не женился на незнакомке. Об этом сообщает Malay Mail.

27-летняя невеста по имени Ульфа не сразу обнаружила, что ее могут выдать замуж не за того человека. Ошибка юноши вскрылась только благодаря наблюдательному гостю, который и понял, что жених не похож на того, которого они ждут.

Сообщается, что ошибка произошла из-за того, что церемония помолвки, на которую ехал мужчина, и свадьба проходили рядом, и он ошибся, вбивая адрес в приложение Google Maps.

Позже отец Ульфы отвел мужчину в здание, где должна была проходить его помолвка.