Власти Индии приостановили действие туристических виз, выданных гражданам Китая. Об этом со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта сообщила в воскресенье газета The Times of India.

«Индийские туристические визы, выданные гражданам Китая, больше не действительны», — приводит сообщение ассоциации газета. При этом Индия продолжает выдавать китайцам дипломатические, рабочие и бизнес-визы.

Как отмечает газета, Нью-Дели принял решение о приостановке действия виз китайских туристов «из-за нежелания КНР разрешить въезд более чем 20 тыс. индийских студентов, которые покинули эту страну из-за пандемии коронавируса». По данным газеты, индийские студенты продолжают ожидать получения этого разрешения, в том время как студенты из Таиланда, Пакистана и Шри-Ланки уже вернулись в КНР.

По информации газеты, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар поднимал этот вопрос на переговорах с китайским коллегой Ван И в ходе его визита в Нью-Дели в марте, однако Пекин до сих пор не дал ответа.(ТАСС)