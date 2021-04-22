Индия получила четыре новых истребителя Rafale французского производства

Очередная партия из четырех многоцелевых истребителей Rafale, ранее заказанных Нью-Дели во Франции, прибыла в Индию. Об этом в четверг сообщает газета The Times of India со ссылкой на пресс-службу индийских ВВС.

Истребители вылетели с французской авиабазы Мериньяк в среду и провели в воздухе порядка 10 часов, преодолев около 8 тыс. км. Боевые машины были дозаправлены в воздухе над Оманским заливом самолетом-заправщиком ВВС ОАЭ.

Предыдущая партия в составе трех истребителей Rafale прибыла в Индию из Франции 31 марта. Теперь на вооружении индийских ВВС стоят 18 таких самолетов.

| 2021-04-22T10:48:10+04:00 22 апреля 2021, 12:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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