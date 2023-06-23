Индия намерена использовать часть купленных у США разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B для патрулирования границы с Китаем. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

Она отмечает, что сейчас Нью-Дели располагает десятками беспилотников индийского и израильского производства, многие из которых оснащены «передовыми датчиками и камерами, используют спутниковые снимки для отслеживания действий Китая в приграничных районах». Со ссылкой на индийских официальных лиц газета указывает, что БПЛА собирают информацию о развертывании китайских войск и вооружений, артиллерийских позициях и новой пограничной инфраструктуре.

В мае — июне 2020 года в горной области Ладакх на границе Индии и КНР произошли столкновения военнослужащих двух стран, которые привели к жертвам с обеих сторон. Нью-Дели и Пекин стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны начали постепенный отвод войск от линии соприкосновения.