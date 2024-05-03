Да, сперва инаугурация Владимира Путина, потом юбилей Евразийского Экономического Союза и за этим традиционный военный парад победы! Неужели армянский премьер проигнорирует все это? Признаться, мы так не думаем и считаем, что с большой долей вероятности, армянский премьер Никол Пашинян все же поедет в Москву, по крайней мере, он, наверное, примет участие в юбилейных торжествах ЕАЭС.

Заметим, что теперь взоры большинства азербайджанских политических аналитиков обращены именно на эти мероприятия, которые начнутся 7 мая.

Наши коллеги, да, и почти все азербайджанцы, продолжают с подозрением относиться к армянскому премьеру, считая, что в конце концов армянский премьер все же поедет в Москву, теперь же он всего-навсего лукавит…

В принципе, такой момент полностью отрицать нельзя, хотя бы по такой простой причине, что уже не раз так бывало: армяне сперва хором заявляют, что не будут участвовать в каких-то российских мероприятиях, но в самый последний день все же не удерживаются и отправляются в Москву.

Но такое подозрительное отношение наших политических аналитиков и экспертов к армянскому премьеру не связано только с антироссийскими вариациями в политике Пашиняна – нет, мы, конечно, имеем довольно серьезные основания, чтобы не верить на слово не только армянскому премьеру, но и всем армянам.

Но, если быть искренним, по большому счету, после Второй Карабахской Войны Н.Пашинян и его команда против Азербайджана ничего подозрительного не совершали, за это время Пашинян только пытался подготовить свое общество к подписанию мирного договора с Азербайджаном.

Конечно, его заявления были противоречивыми и не последовательными, но в целом, они имели мирный характер и содержание.

Думается, что теперь – после возвращения четырех сел Азербайджану, и мы должны изменить свое отношение к армянскому премьеру и его команде, учитывая, что им также приходится нелегко – против Пашиняна теперь настроена не только реваншистская оппозиция, но даже армянская церковь.

Никол Пашинян в такой сложной политической атмосфере старается изменить психологию своих сограждан, понимая, что вражда с Азербайджаном и Турцией армян ни к чему хорошему не приведет.

Признаться, когда на днях на встрече с жителями приграничных сел Никол Пашинян сказал, что близость Азербайджана не должна пугать их, наоборот, должна обрадовать, потому что армяне могут сотрудничать и торговать с азербайджанцами, наше отношение к нему сильно изменилось.

Нечто похожее мы впервые испытали в семидесятые годы прошлого века, когда прочли повесть армянского писателя Гранта Матевосяна. Возможно, это будет звучать цинично, но первое впечатление было такое, что армяне тоже обычные люди, как все остальные народы мира. Наблюдая за политикой армянского премьера Пашиняна, мы вообще, вспомнили немецкого политика Конрада Аденауэра. Конечно, все сравнения имеют свои недостатки, потому мы вовсе не намерены сравнивать армянского премьера с немецким канцлером и антифашистом, хотя бы по той простой причине, что Пашинян еще должен доказать, что он, как минимум, как среднестатистический армянин не испытывает, мягко говоря, нечеловеческую ненависть к тюркам, не говоря о том, что ему, как политику, еще предстоит сделать реальные шаги в направлении улучшения отношений с Баку и Анкарой.

Что же касается бывшего немецкого канцлера, он после войны не только строил новую экономику и политику, но старался изменить психологию немцев, которые подверглись фашисткой идеологической обработке. Аденауэр внушал немцам, что они такие же обычные люди, как все остальные народы мира, и чтобы устроить свою жизнь, и чтобы поднять экономику своей страны, они не должны порабощать другие народы, а сами трудиться как следует…

Вернемся к вопросу о поездке Пашиняна в Москву. В настоящее время в Армении политическая обстановка очень напряженная. Но думается, что Пашинян все же удержится, останется у власти, т.к. подавляющее большинство людей еще поддерживают своего премьера.

Это связано не только с тем, что люди не хотят войны, нет, есть еще одно обстоятельство: после прихода к власти Никола Пашиняна в армянской экономике впервые чувствуется заметный подъем. Он может стать еще более ощутимым, если будут нормализованы отношения с Азербайджаном и Турцией.

Тут следует добавить, что пока экономика Армении в большей степени связана с Россией, и армянский премьер учитывает и это обстоятельство – неслучайно, но он не скрывает, что заинтересован в сохранении экономических отношений с Россией.

Он отдает себе отчет в том, что пока экономика Армении не интегрирована в европейское экономическое пространство. Поэтому по большой вероятности, Пашинян все же отправится в Москву. Даже на днях было предварительно сообщено, что армянский премьер примет участие на юбилеях ЕАЭС. Наверное, и его западные партнеры с пониманием отнесутся к этому, потому что они сами еще не готовы взять весь груз проблем Армении на свои плечи…