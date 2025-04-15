Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook сообщил, что поедет 9 мая на торжества по случаю 80-летия Победы в Москву, несмотря на угрозы главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.

«Предупреждение и угроза госпожи Каллас являются неуважительными, и я выражаю протест [по этому поводу], — написал Фицо. — Я еду 9 мая в Москву. Предупреждение Каллас является шантажом или объявлением, что я буду наказан после возвращения из Москвы? Этого я не знаю, но знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й».

Заявление Каллас, по словам Фицо, является подтверждением того, что в Евросоюзе необходимо провести дебаты о сути демократии. Премьер подверг критике подход ЕС к президентским выборам в Румынии и во Франции, «майданы», которые Запад устраивает в Грузии и Сербии».

«Госпожа Каллас, хотел бы вам сообщить, что я являюсь законным премьером Словакии — суверенного государства. Мне никто не может приказывать, куда я могу или не могу ездить. Я поеду в Москву, чтобы выразить уважение и почтить память тысяч воинов Красной армии, погибших при освобождении Словакии», — заключил Фицо.