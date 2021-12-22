Индия получила по контракту из России первые системы ПВО С-400 «Триумф» и начала развертывание первых дивизионов, сообщили местный телеканал Republic TV и газета Hindustan Times.

Как сообщил телеканал, ссылаясь на источники, «развертывание систем ПВО С-400 началось на западной границе, а именно в Пенджабе, где уже развернут первый полк. В предстоящие несколько недель следующие системы прибудут и будут развернуты вдоль линии фактического контроля (Line of Actual Control — демаркационная линия между Индией и Китаем)»

Hindustan Times сообщает, что «ВВС Индии во вторник развернули первый дивизион ПВО С-400 в Пенджабе в целях укрепления своего оборонного потенциала против Пакистана и Китая».

Интерфакс отмечает, что официальных комментариев от российской стороны пока не поступало.