Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за выдвинутых ему условий от американской стороны, которая требовала временно отозвать законопроект об иноагентах.
Как передает # со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает на своем сайте МИД страны.
«Сегодня было опубликовано заявление посольства США о том, что в США были приглашены высокопоставленные представители правительства Грузии, от чего грузинская сторона отказалась. В связи с этим хотелось бы уточнить, что премьер-министр Грузии был приглашен в США с оговоркой, что перед визитом парламент Грузии был бы вынужден временно прекратить обсуждение проекта закона «О прозрачности иностранного влияния». Проведение визита с условиями не соответствует духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.