Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за выдвинутых ему условий от американской стороны, которая требовала временно отозвать законопроект об иноагентах.

Как передает # со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает на своем сайте МИД страны.