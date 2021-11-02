Вооруженные силы Индии и США в понедельник начали трехдневные крупномасштабные военные маневры в Восточном Ладакхе неподалеку от границы с Китаем. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщает газета Times of India.

По сценарию совместных учений индийские и американские десантники захватывают плацдарм в глубине территории условного противника и обеспечивают наступление танковых и механизированных войск при поддержке ударных вертолетов. Маневры проходят в условиях высокогорной местности при температуре минус 20 градусов по Цельсию с участием сотен военнослужащих, прошедших предварительную акклиматизацию.

«Цель маневров состоит в том, чтобы дать сигнал Китаю воздержаться от каких-либо действий по нагнетанию напряженности на северных границах Индии», — цитирует газета слова источников.

Индийско-американские учения в Восточном Ладакхе проходят на фоне военной напряженности между Индией и Китаем в этом районе, возникшей весной 2020 года.