Индия и Франция активно работают над новым планом урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщили источники французской газеты Le Monde. Согласно данным издания, новый план имеет значительные отличия от предыдущих мирных инициатив, выдвигавшихся Китаем и африканскими странами.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил своим правительству разработать новый план совместно с представителями Франции во время визита в Париж 13-14 июля.

На пресс-конференции в Елисейском дворце, состоявшейся 14 июля Моди сообщил о том, что в ходе переговоров с Макроном обсудил сотрудничество в сфере производства и разработки оружия, а также экспорта в третьи страны. Он подчеркнул необходимость объединения стран мира для решения важных вопросов, включая последствия конфликта между Россией и Украиной, а также пандемии коронавируса.

Франция считает Индию важным партнером в поиске мирных инициатив для разрешения военного конфликта между Россией и Украиной, отмечает Le Monde. Большая часть встречи между Нарендрой Моди и президентом Франции Эмманюэлем Макроном была посвящена обсуждению российско-украинского военного конфликта, который оказывает негативное влияние на отношения Франции и стран Азии и Африки.

Le Monde также отмечает, что Нарендра Моди поддерживает желание Эмманюэля Макрона принять участие в саммите БРИКС, который состоится в августе в Южно-Африканской Республике. Однако участие президента Франции на этом мероприятии пока не подтверждено, отмечает газета. (moscowtimes.ru)